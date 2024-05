Operaio aggredito dai ladri a Vallo della Lucania: bottino di 800 euro e preziosi

Momenti di terrore a Vallo della Lucania dove un operaio è stato aggredito dai ladri che stavano svaligiando la sua abitazione. L’uomo, rientrato a casa insieme alla moglie dopo una festa di famiglia, ha sorpreso i malviventi in flagrante. Uno dei ladri lo ha colpito alla testa per guadagnare tempo per la fuga.

Rubati 800 euro e preziosi

Nonostante la presenza dei proprietari, i ladri sono riusciti a portare via denaro contante per circa 800 euro e preziosi. L’uomo ferito è stato trasportato all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania per le cure del caso, dove ha trascorso la notte in osservazione. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del reparto territoriale di Vallo della Lucania per le indagini di rito. I militari stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica del furto e di individuare i responsabili.

Un episodio simile si è verificato nei mesi scorsi ad Agropoli quando, in località Madonna del Carmine, un uomo fu legato e malmenato in casa dai malviventi.