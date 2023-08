Agropoli, rubano bici elettrica utilizzata per le consegne ad una paninoteca: «Aiutateci a ritrovarla»

Ancora un furto ad Agropoli. Questa volta ad essere rubata una bici elettrica di proprietà del titolare di una paninoteca del centro cittadino. L’episodio lo scorso 11 agosto, festività della Madonna delle Grazie.

Il proprietario aveva la bici in sosta via Grazia Deledda, nei pressi della sua abitazione quando è stata portata via. Del ladro nessuna traccia. La bicicletta veniva utilizzata per effettuare il servizio consegne dell’attività, il suo furto in questo periodo dell’anno aggrava il danno subito.

L’appello del proprietario

«È il mezzo che uso per fare le consegne nella mia paninoteca. Ha due mesi di vita e ho ancora 1 anno di rate da pagare – dice disperato il proprietario – Ho fatto tanto per riuscire ad avere un mezzo per le consegne».

La denuncia e le indagini

Sul caso è stata presentata denuncia ai carabinieri. Il ladro dopo il furto è stato immortalato proprio dalle telecamere dell’attività, ora al vaglio degli investigatori.

«È un modello di bici particolare, mai visto in circolazione. Ha fari e frecce anteriori e posteriori. Compresa di portapacchi sempre anteriori e posteriori e schermo LCD della velocità più un borsello di stoffa attaccato alla base del manubrio», spiega il proprietario che offre anche una ricompensa a chi ritroverà il mezzo.