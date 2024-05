Roccadaspide: 2 alberi in memoria dei carabinieri morti nell’incidente di Campagna

In località Borgo Cavallo, nel comune di Roccadaspide, sono stati piantumati due alberi in memoria di Francesco Pastore e Francesco Ferraro, i due giovani carabinieri morti in servizio nel tragico incidente di Campagna dello scorso aprile.

Borgo Cavallo, posto suggestivo e immerso nella natura incontaminata del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni è, da sempre, un luogo di Memoria. Il 26 agosto del 1944 vi morirono tre giovani pastorelli in seguito al ritrovamento di un ordigno bellico rimasto inesploso durante i bombardamenti del 1943.

Nel loro ricordo è stata posta una lapide commemorativa e, per onorare la memoria di tanti altri concittadini e personaggi illustri, proprio a Borgo Cavallo sono stati già piantumati oltre duecento alberi. A raccontare le iniziative di Borgo Cavallo, ai microfoni di InfoCilento, il presidente dell’associazione omonima, già ispettore e Commissario di Polizia, Gennaro Cavallo.