Strade più sicure: cantieri aperti a Sala Consilina, Sant’Arsenio, Teggiano, Salento, Gioi Cilento e Felitto

La Provincia di Salerno prosegue le attività di miglioramento della sicurezza della propria rete viaria.

Lavori nel Vallo di Diano

In particolare nel comune di Sala Consilina sono in corso due interventi rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso e segnaletica stradale sulla SP 49, dal Km 0+800 al Km 1+600 – 1° Lottoe dal Km 1+600 al Km 2+500 – 2° Lotto.

A Sant’Arsenio e Teggiano, invece, sono in corso d’opera i lavori di scarifica e rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso, di adeguamento dei sistemi di ritenuta laterali e segnaletica stradale sulla SR Ex 426 – SP 11.

Lavori nel Cilento

Nei comuni di Salento e Gioi Cilento proseguono le attività di consolidamento della sovrastruttura stradale con realizzazione di pali trivellati e successivo rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso e segnaletica stradale sulla SP 80.

Infine a Felitto sono in corso i lavori di consolidamento del muro in pietra con applicazione di rete elettrosaldata e spritz – beton con il rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso e segnaletica stradale sulla “SR ex SS 488, al Km 36+500 circa all’inizio del centro abitato.