Presentato ieri mattina al comune di Salerno il primo bilancio sociale di Salerno Solidale. Un documento, realizzato in collaborazione con UNISA, che trasforma dati quantitativi in dati qualitativi e che tende a valorizzare ed a far conoscere a tutti gli interlocutori di riferimento della società il complesso delle sue attività, la loro natura ed i risultati conseguiti.