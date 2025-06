Ascea, tragedia in piscina: turista 75enne muore per un malore improvviso

Una tragedia ha colpito nel pomeriggio una struttura turistica di Ascea. Un turista di 75 anni, originario di Reggio Emilia, è deceduto dopo aver accusato un malore improvviso subito dopo un tuffo in piscina. Il drammatico episodio si è verificato sotto gli occhi increduli degli altri ospiti presenti nell’area piscina.

Fatale un malore improvviso

L’uomo si trovava in vacanza insieme a un gruppo di turisti emiliani quando, poco dopo essersi tuffato, ha manifestato un grave malessere.

I soccorsi

Immediata la richiesta di soccorsi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, con a bordo il personale sanitario della Misericordia di Omignano, che ha prontamente avviato le manovre di rianimazione. Poco dopo è giunta anche l’auto medica, per fornire ulteriore supporto.

Nonostante i tentativi di rianimare l’uomo, per lui non c’è stato nulla da fare. I sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.