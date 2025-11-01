Ascea pronta a diventare Ascea-Velia: l’iter per il cambio di denominazione arriva in consiglio provinciale

Prosegue l’inter per cambiare il nome di Ascea (leggi qui). Il prossimo 6 novembre, nel consiglio provinciale di Salerno, tra gli argomenti all’ordine del giorno vi sarà l’approvazione del necessario parere di Palazzo Sant’Agostino sulla trasformazione della denominazione in Ascea-Velia.

Il sostegno del consiglio comunale

Lo scorso maggio, il consiglio comunale aveva già dato l’ok all’unanimità al progetto. L’iniziativa mira a dare maggiore visibilità alla località di pregio dove si trova il parco archeologico, fonte di attrazione sia turistica sia culturale per l’intero Comune.

Un percorso iniziato nel 2000

La decisione, accolta con grande partecipazione emotiva, rappresenta la prosecuzione di un percorso avviato nel 2003, quando la proposta di modifica fu già approvata sia dal Consiglio Comunale che dalla Regione Campania. Tuttavia, l’iter fu interrotto dalla Corte costituzionale, che ne dichiarò l’incostituzionalità a causa dell’assenza del referendum consultivo, previsto dalla normativa vigente per questo tipo di cambiamenti.

Prossimi passaggi: referendum post-elettorale

L’amministrazione comunale ha ora ripreso l’iter. Dopo il parere provinciale, la Regione Campania dovrà deliberare e indire il referendum tra i cittadini, un passaggio che sarà calendarizzato successivamente alle elezioni.

Negli anni scorsi era stato il comune di Capaccio a modificare il proprio nome in Capaccio Paestum in seguito ad un referendum. Correva l’anno 2016.