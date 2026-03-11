Cilento

Ascea ospita “EnergyLab – Short Winter School”, energia sostenibile nel Cilento: sabato la presentazione

La presentazione si terrà sabato 14 marzo presso la Fondazione Alario

Comunicato Stampa
Ascea, Fondazione Alario

Il 14 marzo 2026, dalle ore 10:30 alle 13:00, presso la Fondazione Alario di Ascea sarà presentato il Piano di comunicazione elaborato dagli studenti universitari per il progetto “Officine dell’Energia”, promosso da ENEA e pensato per favorire lo sviluppo sostenibile delle aree interne del territorio cilentano.

Il programma


Alla presentazione seguirà un dibattito con gli interventi di: – Stefano Sansone, Sindaco di Ascea e Presidente della Comunità del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni – Tommaso Chirico, Fondazione Alario – Giovanni Quaranta, Università della Basilicata / Fondazione MEDES – Rosanna Salvia, Università della Basilicata – Angelo De Vita, già direttore Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

L’obiettivo

Questa iniziativa didattica è nata nell’ambito del corso di Pianificazione della Comunicazione Istituzionale del Corso di Laurea in Comunicazione Pubblica, Sociale e Politica del Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, realizzata in collaborazione con ENEA.

Gli obiettivi di “EnergyLab – Short Winter School” sono la promozione della cultura dell’energia sostenibile e la sensibilizzazione delle nuove generazioni sui temi della transizione energetica.
Officine dell’Energia, infatti, promuove nel territorio cilentano percorsi formativi e laboratori dedicati alla diffusione di conoscenze e competenze nel campo delle energie rinnovabili, tra cui fotovoltaico, agrivoltaico, biometano ed energia eolica. Attraverso attività pratiche e iniziative educative, il progetto intende rafforzare la consapevolezza sui temi della sostenibilità, dell’innovazione e della cultura energetica.

Ecco a chi è destinata l’iniziativa

Destinatari principali dell’iniziativa sono gli studenti delle scuole del Cilento interno, di età compresa tra gli 11 e i 19 anni, coinvolti in percorsi formativi pensati per stimolare curiosità, capacità e senso di responsabilità verso le sfide ambientali e climatiche contemporanee.

Il modello delle Officine dell’Energia, già sperimentato con successo in altri Paesi europei come la Francia, punta non solo alla diffusione di competenze tecniche, ma anche alla costruzione di una nuova consapevolezza collettiva sui temi della transizione energetica e dello sviluppo sostenibile. L’iniziativa mira infatti a generare ricadute positive per le comunità locali, favorendo processi di crescita sociale, economica e culturale nel territorio cilentano.

Il progetto coinvolgerà una ampia rete di soggetti del territorio, tra cui esperti ENEA, studenti universitari, associazioni ambientali, enti energetici, amministrazioni comunali e altri stakeholder, con l’obiettivo di creare uno spazio stabile di confronto e collaborazione tra istituzioni, mondo accademico e comunità locali.

Le attività

Nel corso dell’evento sarà inoltre allestita un’esposizione di materiali di design realizzata dal Laboratorio di Design dell’Interazione del Corso di Studi Co.De, a cura dei professori E. Attaianese, I. Caruso, P. De Joanna e C. Langella, in partnership con l’iniziativa “M’illumino di meno” del programma Caterpillar di Rai Radio2.

L’iniziativa si avvale infine del contributo del progetto europeo LoCEL-H2, dedicato al supporto della transizione energetica nelle comunità del Sud del mondo non connesse alla rete elettrica.

Il commento del sindaco, Stefano Sansone

«Iniziative come EnergyLab – Short Winter School rappresentano un’importante occasione di crescita per il nostro territorio» ha dichiarato il sindaco Stefano Sansone. «Il coinvolgimento diretto degli studenti, delle istituzioni e del mondo accademico su un tema centrale come quello della transizione energetica dimostra quanto sia fondamentale investire nella formazione e nella consapevolezza delle nuove generazioni.

Come amministrazione comunale crediamo che il Cilento possa essere un laboratorio di buone pratiche legate alla sostenibilità e all’innovazione. Progetti come le Officine dell’Energia vanno proprio in questa direzione: creare conoscenza, sviluppare competenze e favorire un dialogo costante tra comunità locali, università ed enti di ricerca.

Preparare i giovani ad affrontare le sfide ambientali ed energetiche del futuro significa contribuire concretamente allo sviluppo sostenibile del nostro territorio e alla valorizzazione delle sue risorse».

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Potrebbe interessarti anche:

San Mauro Cilento: alla scoperta della mela “uaitanedda”, un frutto antico simbolo di biodiversità

Si tratta di un frutto antico, storicamente coltivano nel paese cilentano e che rappresenta ancora oggi un fulcro fondamentale per la biodiversità locale

Napoli panorama

Turismo: Terre del Bussento alla BMT di Napoli per promuovere il territorio

La partecipazione rappresenta un’importante occasione per proseguire il percorso di promozione e valorizzazione del territorio del Bussento

Municipio Eboli

Eboli, convocato il Consiglio comunale: c’è la data

Il consiglio comunale è convocato per il 31 marzo

“Detto tra Noi podcast”: diciannovesima puntata

Ogni mercoledì alle 14:30, Antonella & Roberta si trasferiscono nel salotto radio di InfoCilento

Giuseppe Monzo

Ascea in lutto: addio a Giuseppe Monzo, storico pilastro dello sport e del calcio giovanile

Scomparsa Giuseppe Monzo: Ascea in lutto per lo storico presidente della Provelia. Il ricordo di un uomo che ha segnato lo sport e la crescita dei giovani cilentani

Reflui Foce Sele

Reflui bufalini nella Piana del Sele: “Fermare gli scarichi abusivi nei canali, servono impianti moderni, non solo sequestri”

A pochi giorni dal maxi sequestro di una discarica abusiva di 12.000 metri quadri a Foce Sele, la Piana del Sele torna al centro dell’attenzione per l’ennesima emergenza ambientale legata alla gestione dei reflui degli allevamenti bufalini

Maria Emilia Cobucci, Tg

Tg InfoCilento 11 marzo 2026

Rivedi l’edizione odierna del telegiornale di InfoCilento. Conduce Maria Emilia Cobucci

Capaccio Paestum: sala gremita per la presentazione del Forum dei giovani ai cittadini

A mettere in evidenza i motivi per cui è fondamentale che i giovani siano cittadinanza attiva, ai microfoni di InfoCilento il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Salerno

San Mauro Cilento

San Mauro Cilento: 1,2 mln di euro per la rigenerazione urbana tra Casal Soprano e Casal Sottano

Il progetto prevede una serie di opere che interesseranno diverse zone del territorio comunale, tra cui via Pasquale Di Gregorio e la strada Ratto – Vallongella

Campolongo rifiuti

Eboli, rifiuti in spiaggia a Campolongo, insorge l’Ente Riserve Naturali: “necessario chiudere la sbarra dello spartifuoco S3”

L’Ente Riserve Naturali Monti Eremita Marzano torna a sollecitare con forza il Comune di Eboli affinché provveda con urgenza al ripristino e alla chiusura della sbarra situata lungo lo spartifuoco S3 di Campolongo

Eboli, moto

Eboli, moto sfrecciano lungo Viale Amendola: cittadini esasperati chiedono interventi al sindaco

I cittadini denunciano episodi sempre più frequenti di guida pericolosa e lanciano un appello al sindaco Mario Conte chiedendo controlli e verifiche con le telecamere di sorveglianza

Direttore orchestra

Salerno, al Teatro Pasolini il violinista Alessandro Quarta apre la stagione AFI Falaut con “I 5 Elementi”

Alessandro Quarta, Giuseppe Magagnino e l’Orchestra Filarmonica Franco Caracciolo protagonisti di un evento di grande forza simbolica e musicale