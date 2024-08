Ascea, operazione sulle spiagge libere: polizia municipale sequestra attrezzature balneari incustodite

Proseguono le attività di vigilanza e controllo svolte sul territorio del Comune di Ascea da personale della Polizia Municipale, coordinato e diretto dal Comandante Cap.Dott.ssa Valentina Nastari.

Oggi 12 agosto 2024, dalle ore 06:00 circa alle ore 10:30 circa, personale appartenente al suddetto Comando di Polizia Municipale ha svolto un’attività di controllo nei tratti di litorale marittimo compresi nel territorio comunale e non costituenti oggetto di concessione demaniale (“spiagge libere”), con specifico riferimento al Lungomare Ponente e al Lungomare Levante, giungendo a rimuovere coattivamente e a sequestrare le attrezzature balneari ivi depositate in orario non consentito (ombrelloni, sedie, giochi gonfiabili, lettini, altro), non utilizzate dai rispettivi proprietari all’atto del controllo ed allocate sull’arenile con la sola finalità di occupare l’area demaniale in vista del successivo utilizzo.

Detta condotta costituisce violazione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 13/06/2021, recante “Modifiche ed integrazioni al Regolamento comunale sull’utilizzazione del litorale demaniale marittimo – Provvedimenti”, la quale, all’art. 4, comma 2, lettera g) sancisce il divieto di “lasciare nei tratti di spiaggia libera, oltre il tramonto del sole, tende, ombrelloni e attrezzature da spiaggia, quali lettini, sdraio o sedie”.

Le attrezzature sequestrate

L’attività conduceva al rinvenimento sulle spiagge libere del Lungomare Ponente e del Lungomare Levante delle attrezzature di seguito descritte, le quali venivano rimosse dagli Operatori di P.M. unitamente al personale intervenuto del Servizio Manutenzione, per essere sottoposte a sequestro amministrativo:

n. 122 ombrelloni , ciascuno costituito da supporto di sostegno e da sezione ombreggiante;

, ciascuno costituito da supporto di sostegno e da sezione ombreggiante; n. 96 giochi gonfiabili ;

; n. 152 sedie pieghevoli ;

; n. 120 giochi di plastica di vario tipo.

Le attrezzature rinvenute e sopra descritte venivano sottoposte a sequestro amministrativo ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 689/1981 e custodite nei locali del Comune di Ascea siti in Via Velia, in attesa del provvedimento di confisca.

Nel corso delle operazioni venivano altresì comminate sanzioni amministrative ai sensi della Legge della Regione Campania 09 gennaio 2014, n. 1, recante la “Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale”, in riferimento ad attività di vendita non autorizzate condotte sul litorale marittimo in assenza del relativo titolo autorizzativo.

Le attività di vigilanza e controllo saranno condotte per tutta l’estate 2024, al fine di garantire la fruizione generalizzata della spiaggia libera, con conseguente repressione delle condotte vietate da ordinanze e regolamenti vigenti.