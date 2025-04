Ascea: nasce Agorà, l’associazione Commercianti per valorizzare il territorio | VIDEO

È nata ufficialmente Agorà, la nuova Associazione Commercianti di Ascea, un’iniziativa che punta a rafforzare il tessuto economico e sociale del territorio attraverso la collaborazione, la promozione e la tutela delle attività locali.

L’associazione

Un gruppo di commercianti appassionati e determinati ha deciso di unire le forze per dare vita a un organismo capace di rappresentare le esigenze del comparto commerciale, in un momento in cui fare rete è più che mai fondamentale. “Insieme per un futuro prospero” è il motto scelto dall’associazione, che si propone come punto di riferimento per lo sviluppo e l’innovazione dell’intero settore. Agorà nasce con obiettivi chiari: rappresentare gli interessi dei commercianti presso le istituzioni locali, promuovere iniziative per attrarre nuovi clienti e stimolare la crescita economica, creare occasioni di incontro e sinergia tra esercenti, offrire percorsi di formazione continua e organizzare eventi per valorizzare il commercio di prossimità.

Appuntamento 12 aprile

Il primo appuntamento pubblico è fissato per sabato 12 aprile ad Ascea Marina, in occasione di una giornata pensata per accogliere grandi e piccini e condividere con la comunità l’inizio di questa nuova avventura. In programma ci saranno laboratori creativi, baby dance, gonfiabili e animazione per i più piccoli. “Questa è solo la prima tappa di un percorso che ci vedrà attivi nei prossimi mesi, fianco a fianco con i commercianti e con le tante realtà associative del territorio” spiegano i fondatori di Agorà. L’obiettivo, infatti, non è solo rilanciare il commercio, ma contribuire a costruire una rete solidale e dinamica, capace di restituire centralità ai negozi di vicinato e vitalità al centro urbano di Ascea.