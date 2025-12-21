Ascea Marina, inaugurata una statua di Sonic in memoria di Francesco Pio Angelico

Un gesto carico di significato, pensato per trasformare il ricordo in presenza viva. Questa mattina, nel parco giochi di Ascea Marina, è stata inaugurata una statua di Sonic, celebre personaggio dei videogiochi, in memoria di Francesco Pio Angelico, scomparso lo scorso maggio all’età di 9 anni dopo aver affrontato una grave malattia con straordinaria forza e un sorriso che non lo ha mai abbandonato.

L’iniziativa

La scelta di Sonic non è casuale: era il personaggio del cuore di Francesco Pio, simbolo di energia, amicizia e coraggio. Valori che, come hanno ricordato i presenti, il bambino ha incarnato nel suo breve ma intenso percorso di vita. L’inaugurazione non è stata un momento di tristezza, ma un’occasione di condivisione luminosa, vissuta tra amici, famiglie e tanti bambini, tornati a riempire di voci e sorrisi uno spazio che per Francesco Pio era sinonimo di gioia.

Il parco giochi assume così un significato nuovo e più profondo. Da semplice luogo di svago diventa uno spazio di memoria felice, dove l’amore si traduce in un segno concreto e duraturo. La statua di Sonic, collocata tra le giostre, continuerà idealmente a “correre” insieme ai più piccoli, ricordando che i veri supereroi esistono e che, anche senza volare, sanno lasciare un’impronta indelebile nelle persone che incontrano.

Nel corso della mattinata è stato più volte sottolineato il valore collettivo dell’iniziativa, resa possibile grazie all’impegno e alla partecipazione di chi ha voluto onorare Francesco Pio nel modo più vicino alla sua sensibilità. Un ringraziamento sentito è stato rivolto a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della statua e all’organizzazione dell’evento.