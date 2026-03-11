Attualità

Ascea in lutto: addio a Giuseppe Monzo, storico pilastro dello sport e del calcio giovanile

Scomparsa Giuseppe Monzo: Ascea in lutto per lo storico presidente della Provelia. Il ricordo di un uomo che ha segnato lo sport e la crescita dei giovani cilentani

Redazione Infocilento
Giuseppe Monzo

La comunità di Ascea in lutto per la scomparsa di Giuseppe Monzo, figura storica dello sport locale. Per anni alla guida della società sportiva Pro Velia, Monzo non è stato soltanto un dirigente, ma un vero e proprio mentore capace di segnare profondamente la vita di intere generazioni di giovani, trasmettendo loro i valori più nobili della competizione e della convivenza civile.

Un’eredità fatta di valori e passione educativa

Il contributo di Giuseppe Monzo al territorio è andato ben oltre la semplice gestione atletica. Con uno spirito di sacrificio non comune e una dedizione costante, ha saputo infondere nei suoi ragazzi i principi del rispetto, dell’impegno e del senso di appartenenza. Il suo operato si è configurato come un autentico percorso educativo e umano, accompagnando la crescita dei giovani atleti ben oltre i confini del rettangolo di gioco.

Chi ha avuto il privilegio di collaborare con lui ne sottolinea la straordinaria umanità e quella positività contagiosa che lo portava ad affrontare ogni sfida col sorriso, quasi avesse, come ricordano in molti, “il sole in tasca”. In questo solco di valori continua oggi l’impegno di Biagio, che attraverso la partecipazione agli eventi sportivi onora l’esempio e gli insegnamenti del Presidente.

Il legame indissolubile con la Provelia e il Torneo Golfo di Velia

Il nome di Giuseppe Monzo, per tutti “Peppino”, resta legato indissolubilmente alla scuola calcio asceota, di cui è stato motore instancabile e anima pulsante. Sotto la sua ala, la società è diventata una vera famiglia, un punto di riferimento sociale per il Cilento. Tra i traguardi più significativi della sua gestione spiccano i dieci anni dedicati all’organizzazione del Torneo Internazionale di calcio giovanile “Golfo di Velia”, una manifestazione che ha portato entusiasmo, sogni e scambi culturali grazie alle numerose trasferte in Italia e in Europa.

Il ricordo dei collaboratori restituisce l’immagine di un uomo schietto e genuino: «Peppino era unico anche quando si incazzava. Magari alzava la voce, si arrabbiava… ma dopo pochi minuti gli passava tutto e tornava a sorridere e a scherzare come sempre. Ed era impossibile non volergli bene».

Il cordoglio della comunità e l’ultimo saluto

La notizia della sua scomparsa ha generato un’ondata di commozione sui social network e nelle strade di Ascea, dove Monzo era considerato un simbolo del calcio locale e un amico sincero. La sua capacità di essere sempre disponibile per il prossimo ha lasciato un vuoto difficile da colmare tra amici, allenatori e i tanti ex calciatori oggi diventati adulti.

«Alla famiglia e ai suoi cari giunge l’abbraccio dell’intera comunità. Per tutti resterà sempre un solo Presidente», si legge nei messaggi di cordoglio che si susseguono in queste ore. Un addio che trasforma il dolore in memoria collettiva: «Oggi è uno di quei giorni che vorremmo non arrivassero mai. Il cielo sembra diventato granata, come i colori del “Grande” Provelia. Uno di quei giorni che lasciano il cuore pesante e un silenzio difficile da riempire».

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Potrebbe interessarti anche:

Napoli panorama

Turismo: Terre del Bussento alla BMT di Napoli per promuovere il territorio

La partecipazione rappresenta un’importante occasione per proseguire il percorso di promozione e valorizzazione del territorio del Bussento

Municipio Eboli

Eboli, convocato il Consiglio comunale: c’è la data

Il consiglio comunale è convocato per il 31 marzo

“Detto tra Noi podcast”: diciannovesima puntata

Ogni mercoledì alle 14:30, Antonella & Roberta si trasferiscono nel salotto radio di InfoCilento

Reflui Foce Sele

Reflui bufalini nella Piana del Sele: “Fermare gli scarichi abusivi nei canali, servono impianti moderni, non solo sequestri”

A pochi giorni dal maxi sequestro di una discarica abusiva di 12.000 metri quadri a Foce Sele, la Piana del Sele torna al centro dell’attenzione per l’ennesima emergenza ambientale legata alla gestione dei reflui degli allevamenti bufalini

Maria Emilia Cobucci, Tg

Tg InfoCilento 11 marzo 2026

Rivedi l’edizione odierna del telegiornale di InfoCilento. Conduce Maria Emilia Cobucci

Capaccio Paestum: sala gremita per la presentazione del Forum dei giovani ai cittadini

A mettere in evidenza i motivi per cui è fondamentale che i giovani siano cittadinanza attiva, ai microfoni di InfoCilento il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Salerno

San Mauro Cilento

San Mauro Cilento: 1,2 mln di euro per la rigenerazione urbana tra Casal Soprano e Casal Sottano

Il progetto prevede una serie di opere che interesseranno diverse zone del territorio comunale, tra cui via Pasquale Di Gregorio e la strada Ratto – Vallongella

Campolongo rifiuti

Eboli, rifiuti in spiaggia a Campolongo, insorge l’Ente Riserve Naturali: “necessario chiudere la sbarra dello spartifuoco S3”

L’Ente Riserve Naturali Monti Eremita Marzano torna a sollecitare con forza il Comune di Eboli affinché provveda con urgenza al ripristino e alla chiusura della sbarra situata lungo lo spartifuoco S3 di Campolongo

Eboli, moto

Eboli, moto sfrecciano lungo Viale Amendola: cittadini esasperati chiedono interventi al sindaco

I cittadini denunciano episodi sempre più frequenti di guida pericolosa e lanciano un appello al sindaco Mario Conte chiedendo controlli e verifiche con le telecamere di sorveglianza

Direttore orchestra

Salerno, al Teatro Pasolini il violinista Alessandro Quarta apre la stagione AFI Falaut con “I 5 Elementi”

Alessandro Quarta, Giuseppe Magagnino e l’Orchestra Filarmonica Franco Caracciolo protagonisti di un evento di grande forza simbolica e musicale

Serie C: la Salernitana si prepara al big match con il Crotone, anche tre cilentani nella squadra calabrese

Nella squadra allenata da Mister Longo c'è il giovane Angelo Veltri. Nello staff tecnico invece Giuseppina Sansone e Massimiliano Mainenti

Cilentana

Viabilità Cilentana, Confesercenti: “condizioni inaccettabili che danneggiano sicurezza, turismo ed economia locale”

La presenza di cantieri aperti da mesi, senza una programmazione chiara e senza un cronoprogramma pubblico, sta generando:- rallentamenti continui e imprevedibili;- code chilometriche anche in periodi di bassa stagione