Arresto shock: i carabinieri di Salerno sgominano coppia di spacciatori con oltre 7 kg di marijuana

La mattinata dell’11 novembre, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della

Compagnia di Salerno, unitamente al Nucleo Cinofili Carabinieri di Sarno, hanno

arrestato, in flagranza di reato, due coniugi, 71enne lui e 66enne lei, entrambi residenti nel capoluogo cittadino, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in quanto a seguito di perquisizione domiciliare sono stati individuati in possesso di 4 sacchetti contenenti complessivamente circa 7.700 kg di

marijuana.