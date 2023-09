Area sgambamento cani ad Agropoli nel degrado, Pesce: «una vergogna»

Era il giugno del 2021 quando l’amministrazione comunale di Agropoli, allora guidata dal sindaco Adamo Coppola, inaugurava l’area di sgambamento per cani collocata tra viale Lazio e via Campania. La stessa oggi è inutilizzata e abbandonata al suo destino. A segnalare il caso è Raffaele Pesce, consigliere comunale di minoranza. «L’area di sgambamento cani nell’abbandono e nel degrado – esordisce – Probabilmente c’è bisogno di un “protocollo d’intesa”. Mi dicono che ci sia un assessore all’ambiente ad Agropoli, ma da consigliere non me ne sono ancora accorto. Una vera vergogna per i nostri amici a quattro zampe, per i concittadini e per i turisti. Mi vergogno davvero», accusa.

L’area di sgambamento per cani

Lo spazio era stato sottratto al degrado per creare un’area dove portare gli amici a quattro zampe e garantire loro anche stallo in alcune particolari situazioni.

Era diviso in due porzioni: una dedicata ai cani di piccola taglia e un’altra a quelli di taglia grande. Inoltre era stata ricavata un’area con 4 cucce, utili allo stallo temporaneo di eventuali cani ritrovati per strada.

L’area si presenta recintata ed attrezzata con sedute, fontane per abbeverare gli animali e altre attrezzature.

Il futuro

Nei mesi scorsi un assessore tentò di avvicinare alcune associazioni locali per provare a garantire la gestione dell’area sgambamento ma senza risultati. Si attendono ora le risposte dell’amministrazione comunale.