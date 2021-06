Agropoli: inaugurata area sgambamento cani | VIDEO

AGROPOLI. Aperta l’area sgambamento per cani e agility dog. L’inaugurazione ieri pomeriggio. E’ collocata tra viale Lazio e via Campania, in un’area recuperata dal degrado. Il terreno comunale, che è adiacente il fiume Testene, misura circa 800 metri quadrati.

La nuova area di sgambamento cani

Lo spazio disponibile è stato diviso in due porzioni, una dedicata ai cani di piccola taglia e un’altra a quelli di taglia grande. Inoltre è stata ricavata un’area con 4 cucce, utili allo stallo temporaneo di eventuali cani ritrovati per strada.

L’area è stata recintata ed attrezzata con sedute, sono presenti attrezzature necessarie per l’igiene e il comfort dei fruitori. Sono presenti fontane per abbeverare gli animali, panchine per la sosta dei fruitori, segnaletica di rito, bacheca per gli avvisi.

Gli orari

L’area sgambamento sarà operativa dalle ore 7.00 alle 20.00 ogni giorno e l’accesso contemporaneo alla stessa sarà consentito a un massimo di sei cani, muniti di museruola. Tutte le regole da rispettare sono state inserite nell’apposito regolamento.