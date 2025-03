Aquara: verso l’approvazione del PUC, parla il sindaco Antonio Marino | VIDEO

Continua l’iter del Comune di Aquara per l’approvazione e l’adozione del nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC). Nei giorni scorsi, presso l’Aula Consiliare del Palazzo Municipale, si è tenuto un importante confronto aperto tra i tecnici che hanno lavorato alla redazione del PUC, gli amministratori comunali, i cittadini e gli imprenditori che operano sul territorio di Aquara.

Ecco cos’è il Puc

Il Piano Urbanistico Comunale è uno strumento di gestione del territorio composto da elaborati cartografici e tecnici oltre che da normative che regolano le attività di edificazione e trasformazione urbana e territoriale nato dalla necessità di modernizzare ed integrare il vecchio piano regolatore generale (PRG) per disciplinare e coordinare i delicati processi di trasformazione del territorio. I cittadini e/o portatori di interesse potranno rivolgersi ai tecnici dell’ente per esporre e presentare le loro istanze, le loro osservazioni e le loro proposte riguardo al PUC entro il 4 aprile 2025 in modo da contribuire ad un processo unitario su un tema tanto importante per il futuro della comunità aquarese.

Ai microfoni di InfoCilento, a spiegare i dettagli riguardo al nuovo strumento urbanistico di Aquara e a sottolinearne l’utilità, il sindaco, Antonio Marino, l’ingegnere Giuseppe Lembo e l’architetto Giovanni Feniello.