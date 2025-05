Aquara: nasce il primo “Salone della Gentilezza a cielo aperto”. Le interviste

Un’idea semplice, ma dagli innumerevoli effetti positivi, è quella che è stata realizzata dalla Pro Loco di Aquara, presieduta da Massimiliano Caruso, con la collaborazione di tutte le associazioni del territorio e dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco, Antonio Marino che insieme hanno dato vita al primo “Salone della Gentilezza a cielo aperto”.

Un’idea semplice, ma dal forte impatto

In pratica uno degli scorci più panoramici del paese, quello della piazzetta sita proprio accanto al Palazzo Municipale, è stato trasformato in un angolo di cultura e bellezza elementi che, come risaputo, generano gentilezza. Sulla piazzetta sono stati installati un tavolino e ulteriori panchine, oltre a quella viola della gentilezza inaugurata domenica scorsa, per ammirare il panorama, ma non solo: la vera novità è che lo spazio è stato dotato anche di un baule in legno che contiene libri e a forma di botte, simbolo del vino che rappresenta una vera ricchezza per Aquara poiché il comune vanta la superficie vitata più vasta della Provincia di Salerno.

Ecco come contribuire

Chiunque può, dunque, raggiungere la suggestiva area, accomodarsi su una delle panchine, contemplare la bellezza della Valle del Calore che si apre dinanzi ai suoi occhi e aprire il baule, prendere un libro e leggerlo per poi riporlo nella botte e tornare quando ne ha più voglia. Chi vuole può anche contribuire all’iniziativa depositando all’interno della botte ulteriori volumi che arricchiranno il momento di pausa e bellezza di chi si recherà presso il primo “Salone della Gentilezza a cielo aperto”. Un’idea semplice e di grande valore, che costa pochissimo, ma che già sta suscitando l’interesse e l’apprezzamento di tante persone.