Aquara celebra la “Giornata della Gentilezza”: installata una panchina viola nel segno della condivisione. Le interviste

Quella di ieri è stata una domenica di festa ad Aquara per la “Giornata della Gentilezza”. La giornata si è aperta con un convegno, tenutosi presso il Centro Culturale “Fioravante Serraino” a cui hanno partecipato tantissime persone e tantissimi bambini, durante l’incontro i piccoli partecipanti hanno scritto l’alfabeto della gentilezza e ospite speciale della giornata è stato Niko Peduto, noto come Niko Ragno Amiko, papà e professionista che nel suo tempo libero regala sorrisi ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici vestito da Spiderman.

Installata la panchina viola

Niko Ragno Amiko ha firmato le copie del suo libro per bambini, che porta anche la firma di Floriana Acito e Rossella Lo Schiavo e il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza all’associazione Ujjamaa impegnata in progetti di cooperazione e sviluppo in Africa, con particolare attenzione al Senegal. La panchina viola che rappresenta la condivisione e il dialogo è stata installata sul belvedere di Aquara, accanto al Palazzo Municipale, decorata dall’artista Claudia Bini, è stata inserita all’interno di una rete che mappa tutte le panchine della gentilezza installate sul territorio nazionale.

Una giornata all’insegna della condivisione

La panchina è stata inaugurata con la cerimonia di benedizione officiata da Don Antonio, parroco di Aquara Don Antonio Costantino e la “Marcia della Gentilezza”, partita dal Centro Culturale “Fioravante Serraino” e giunta fino alla panchina della piazzetta, è stata aperta dai motociclisti dell’associazione Cilento MotorCycle Gang. Tutte le associazioni di Aquara, insieme alla Pro Loco all’amministrazione comunale guidata dal sindaco, Antonio Marino, hanno lavorato per la buona riuscita dell’evento. Alla “Giornata della Gentilezza” di Aquara ha partecipato anche Vincenza De Donato, Ambasciatrice di Gentilezza.