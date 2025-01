All’ora del caffè: ospite Niko Peduto chiamato “Niko Ragno Amiko”

Sporting Sala Consilina: trasferta con il Pomezia per i salesi

Si torna sul parquet nella Serie A di futsal dopo una settimana rovente con tre gare nel giro di sette giorni. Lo Sporting Sala Consilina lo scorso venerdì ha battuto il Manfredonia per 4-1 per cedere poi al fanalino di coda Benevento, per 2-1, martedì nel turno infrasettimanale. I salesi cercheranno pronto riscatto nella quattordicesima […]