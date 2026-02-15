Aquara ha la sua Palestra Comunale

I cittadini di Aquara hanno la loro Palestra Comunale. Ad annunciarlo, questa mattina, l’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Antonio Marino, che ha comunicato la fine dei lavori, iniziati un anno fa per la realizzazione dell’opera.

“Un traguardo importante per la nostra comunità, raggiunto grazie al massimo impegno dell’Amministrazione Comunale che, pur tra difficoltà tecniche e operative, non ha mai smesso di lavorare con determinazione per restituire ai cittadini, e soprattutto ai nostri ragazzi, una struttura sicura e funzionale” hanno fatto sapere dall’ente.

Un ringraziamento, poi, è stato rivolto anche ai ragazzi del Servizio Civile adoperatisi con disponibilità per la pulizia generale degli ambienti e per contribuire concretamente a rendere la palestra pronta all’uso.