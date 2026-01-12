Apprensione tra Campagna ed Eboli: allarme furti sui social

Momenti di paura e preoccupazione tra Campagna ed Eboli, dove nelle ultime ore si sono moltiplicate le segnalazioni di presunti tentativi di furto diffuse attraverso i social network.

Le segnalazioni

A Campagna, numerosi cittadini hanno lanciato l’allarme sulla pagina “Sei di Campagna e Quadrivio Se”. Il messaggio, diventato rapidamente virale, segnalava la presenza di tre persone che si aggirerebbero in zona vestite da Guardia di Finanza, invitando la popolazione a prestare la massima attenzione. In poco tempo il post ha raccolto numerosi like e commenti, con diversi residenti che hanno raccontato episodi sospetti avvenuti in varie zone della cittadina, aumentando il clima di apprensione.

Segnalazioni analoghe sono arrivate anche da Eboli, dove sulla pagina “Sei di Eboli se il vero” è comparso un altro avviso: “Attenzione, stanotte in località Prato stavano rubando auto davanti casa, occhi aperti”. Anche in questo caso, il messaggio ha ricevuto molte reazioni e commenti di assenso da parte degli utenti. L’invito, condiviso da cittadini e amministratori delle pagine social, è quello di mantenere la calma, evitare allarmismi e denunciare immediatamente ogni situazione sospetta alle forze dell’ordine, unico strumento efficace per garantire sicurezza e consentire interventi rapidi e mirati.