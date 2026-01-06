Sant’Arsenio, ladri in azione: due furti in abitazione con i proprietari in casa

Dopo qualche settimana di tregua tornano in azione i ladri nel Vallo di Diano. Ieri sera, lunedì 5 gennaio, intorno alle 19, ignoti si sono introdotti in due abitazioni a Sant’Arsenio, mentre i proprietari si trovavano all’interno.

I fatti

I malviventi sono riusciti ad asportare beni di valore e a far perdere le proprie tracce prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. L’allarme è scattato subito dopo la scoperta dei furti.

Gli interventi

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica e individuare gli autori dei due colpi.