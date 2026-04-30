“Anteprima News” del 30 aprile 2026

Anteprima News, un format che unisce notizie, collegamenti in diretta, interviste e cultura. Con ospiti in studio e immagini da tutta la provincia. Questo programma condotto da Serena Vitolo è il modo perfetto per rimanere aggiornati sulle notizie e gli eventi del territorio, ma anche per conoscere le sue meraviglie, i suoi limiti, le sue menti capaci di eccellere anche oltre i confini locali.

Ospiti di oggi, Giuseppe Boccia, ideatore del format “Andamento lento”, Andrea Rinaldi, co-fondatore Rareche Cilento ETS e Carlo Spinelli, responsabile nazionale per la politica interna Italia dei Diritti De Pierro.