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“Anteprima News” del 22 aprile 2026

Anteprima News, un format che unisce notizie, collegamenti in diretta, interviste e cultura. Con ospiti in studio e immagini da tutta la provincia

Redazione Infocilento

Anteprima News, un format che unisce notizie, collegamenti in diretta, interviste e cultura. Con ospiti in studio e immagini da tutta la provincia. Questo programma condotto da Serena Vitolo è il modo perfetto per rimanere aggiornati sulle notizie e gli eventi del territorio, ma anche per conoscere le sue meraviglie, i suoi limiti, le sue menti capaci di eccellere anche oltre i confini locali.

Ospiti di oggi, Mariano Pellegrino, associazione “Schierarsi”, Carmine Capo e Paolo Enrico Infante, “Sagre Cilento”.

Altre puntate:

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“Anteprima News” del 21 aprile 2026
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“Anteprima News” del 17 aprile 2026
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“Anteprima News” del 16 aprile 2026
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