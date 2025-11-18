“Anteprima News” del 18 novembre 2025

Anteprima News, un format che unisce notizie, collegamenti in diretta, interviste e cultura. Con ospiti in studio e immagini da tutta la provincia

A cura di Redazione Infocilento

Anteprima News, un format che unisce notizie, collegamenti in diretta, interviste e cultura. Con ospiti in studio e immagini da tutta la provincia. Questo programma condotto da Serena Vitolo è il modo perfetto per rimanere aggiornati sulle notizie e gli eventi del territorio, ma anche per conoscere le sue meraviglie, i suoi limiti, le sue menti capaci di eccellere anche oltre i confini locali.

Nella puntata di oggi: Christian Durso, attivista per i diritti per persone con disabilità e Salvatore Basile, coordinatore progetto Bio-distretto Cilento Solidale.

Altre puntate:

Serena Vitolo, Lis ok
“Anteprima News” del 14 novembre 2025
Serena Vitolo, Lis ok
“Anteprima News” del 13 novembre 2025
Serena Vitolo, Lis ok
“Anteprima News” del 12 novembre 2025
Serena Vitolo, Lis ok
“Anteprima News” dell’11 novembre 2025
Serena Vitolo, Lis ok
“Anteprima News” del 10 novembre 2025
