“Anteprima News” del 14 gennaio 2026

Anteprima News, un format che unisce notizie, collegamenti in diretta, interviste e cultura. Con ospiti in studio e immagini da tutta la provincia

Redazione Infocilento

Anteprima News, un format che unisce notizie, collegamenti in diretta, interviste e cultura. Con ospiti in studio e immagini da tutta la provincia. Questo programma condotto da Serena Vitolo è il modo perfetto per rimanere aggiornati sulle notizie e gli eventi del territorio, ma anche per conoscere le sue meraviglie, i suoi limiti, le sue menti capaci di eccellere anche oltre i confini locali.

Nella puntata di oggi, Massimo Loviso, sindaco di Polla, Elio Guadagno, sindaco di Ottati e Giuseppe Jepis Rivello, film-maker.

Altre puntate:

Serena Vitolo, Lis ok
“Anteprima News” del 13 gennaio 2026
Serena Vitolo, Lis ok
“Anteprima News” del 19 dicembre 2025
Serena Vitolo, Lis ok
“Anteprima News” del 18 dicembre 2025
Serena Vitolo, Lis ok
“Anteprima News” del 17 dicembre 2025
Serena Vitolo, Lis ok
“Anteprima News” del 16 dicembre 2025
Accedi alla sezione on demand
Condividi questo articolo
Articolo precedente Medico Screening gratuito della tiroide a Pertosa e Caggiano il 17 gennaio
Articolo Successivo Sp30 SP30 chiusa da mesi, la denuncia di un cittadino: “Territorio abbandonato, danni a imprese e cittadini”
Nessun commento