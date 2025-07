Anas: furto di cavi di rame nella galleria sulla A2 tra Campagna e Contursi

A causa del furto di alcuni materiali (tra i quali cavi di rame) a servizio dei sistemi tecnologici della galleria ‘Serralunga’, attualmente il funzionamento degli impianti del tunnel (compreso quello di illuminazione) risultano inattivi. Il furto è avvenuto tra gli svincoli di Campagna e Contursi.

L’intervento

Anas si è attivata nell’immediato per l’approvvigionamento dei materiali sottratti; a seguito della disponibilità dei materiali, le attività di ripristino richiederanno alcuni giorni lavorativi e non arrecheranno disagio alla viabilità in quanto verranno eseguite all’interno delle cabine di comando degli impianti, al di fuori della sede stradale.

Le raccomandazioni

Si raccomanda, quindi, la massima prudenza in avvicinamento ed attraversamento della galleria. Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.