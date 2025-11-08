Altavilla Silentina, pacchi alimentari buttati via da ignoti

Il sindaco di Altavilla Silentina, Francesco Cembalo, ha denunciato il ritrovamento, in un terreno, di cibo contenuto nel Pacco Alimentare e gettato via come se fosse spazzatura.

Vedere il cibo sprecato in quel modo ha indignato il primo cittadino e tutta la popolazione.

La rabbia del sindaco

“Giovedì scorso abbiamo consegnato, come ogni mese, i pacchi alimentari. Una misura di aiuto per tante famiglie del nostro Comune.

Il pacco ha un costo per l’Ente, ha un costo per chi ce lo fornisce, e la sua erogazione è frutto di una domanda da parte di chi ha i requisiti, di un procedimento amministrativo complesso che coinvolge l’azienda consortile Assi, il nostro Piano di zona, i nostri uffici comunali, sia l’ufficio dell’assistente sociale e sia gli uffici amministrativi.

E poi, per la consegna, c’è l’impegno di diverse persone, alcune anche volontarie, che aiutano a distribuire tutto.

E c’è chi butta via tutto, nel senso letterale. C’è chi, dopo aver prelevato il pacco, butta via in maniera sprezzante i beni in esso contenuti. Tutti beni di prima necessità con scadenze lunghe, quindi perfettamente utilizzabili.

Spiace vedere tutto ciò, spiace vedere il cibo buttato a mo’ di spazzatura, peraltro in un terreno” ha fatto sapere Cembalo, sottolineando che dietro un Pacco Alimentare c’è un lavoro che coinvolge tante risorse, umane ed economiche.

“Monitoreremo con rigore il territorio, ma diciamo a chi non lo vuole il pacco, a chi non ritiene più di ritirarlo, di non venire neppure a prenderlo, di rinunciarvi.

Insieme al piano di zona, poi, procederemo ad una verifica dei criteri per i quali il pacco si eroga.

Non possiamo tollerare il disprezzo di beni alimentari. Non possiamo tollerare questo sciacallaggio” ha continuato amareggiato il Sindaco informando tutti di avviare controlli severi sulla reale necessità di tali alimenti affinché non si rischi mai più di vedere il cibo, lo stesso cibo di cui altre persone potrebbero avere tanto bisogno, sprecato in quel modo.