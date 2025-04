Altavilla Silentina: oggi i funerali di Luca Fraina, il 38enne ritrovato senza vita nella sua abitazione

È Luca Fraina il giovane di 38 anni ritrovato senza vita, ieri, in un’abitazione di sua proprietà sita nel Centro Storico di Altavilla Silentina. Luca era benvoluto da tutti e la sua morte prematura è sopraggiunta per cause naturali. Questo è emerso dall’esame esterno della salma effettuato ieri pomeriggio presso l’Ospedale di Battipaglia.

Oggi l’ultimo saluto

Alle ore 15:00 di oggi, 5 aprile, la salma giungerà presso la Chiesa del Convento di San Francesco, ad Altavilla Silentina, per la cerimonia funebre. Quanti vorranno potranno dare l’ultimo saluto ad un giovane dolce e fragile che, a quanto pare, da un po’ di tempo era finito vittima dell’abuso di alcool.

Aiutato dai servizi sociali, Luca, più volte aveva rifiutato sostegni. Luca lascia il papà Franco, la mamma Immacolata Acito, i fratelli Luigi con Param e Maverick e una comunità addolorata per la perdita di un uomo dolce.