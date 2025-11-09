Almanacco del 9 Novembre, cadeva oggi il muro di Berlino

Il 9 Novembre è il 313º giorno dell’anno (314º negli anni bisestili), con 52 giorni rimanenti alla fine dell’anno. È ricordato per la fine simbolica della Guerra Fredda, per la Notte dei Cristalli in Germania nazista e per la dedicazione della Basilica Lateranense, madre di tutte le chiese cattoliche.
Santi celebrati il 9 Novembre
- Dedicazione della Basilica Lateranense
- San Teodoro di Amasea, martire
- Sant’Oreste di Tiana, martire
- Sant’Agrippino di Napoli, vescovo
- Sant’Ursino di Bourges, vescovo
Nati il 9 Novembre (italiani e stranieri)
- Enrico De Nicola (1877), primo presidente della Repubblica Italiana
- Carl Sagan (1934), astrofisico e divulgatore scientifico statunitense
- Hedy Lamarr (1914), attrice e inventrice austriaca naturalizzata americana
- Marco Bellocchio (1939), regista italiano
- Biagio Antonacci (1963), cantautore italiano
- Delta Goodrem (1984), cantante australiana
Morti il 9 Novembre (italiani e stranieri)
- Ivan Turgenev (1883), scrittore russo
- Charles de Gaulle (1970), generale e presidente francese
- Miriam Makeba (2008), cantante sudafricana
- Mario Monicelli (2010), regista italiano
Eventi storici del 9 Novembre
- 694: Il re visigoto Egica condanna gli ebrei alla schiavitù durante il XVII Concilio di Toledo
- 1046: Frana dei Lavini di Marco in Trentino, citata da Dante nell’Inferno
- 1492: Pace di Étaples tra Enrico VII d’Inghilterra e Carlo VIII di Francia
- 1938: Notte dei Cristalli, pogrom nazista contro gli ebrei in Germania e Austria
- 1989: Cade il Muro di Berlino, simbolo della divisione tra Est e Ovest
- 2004: Mozilla lancia il browser Firefox
Giornata mondiale del 9 Novembre
- Giornata internazionale contro il fascismo e l’antisemitismo
Curiosità sui nati il 9 Novembre
- Carl Sagan ha reso l’astronomia popolare con la serie “Cosmos”, vista da oltre 500 milioni di persone
- Hedy Lamarr ha co-inventato una tecnologia di trasmissione che è alla base del Wi-Fi moderno
- Marco Bellocchio ha diretto film di forte impegno sociale come “Buongiorno, notte” e “Il traditore”
- Biagio Antonacci ha venduto oltre 2 milioni di dischi in Italia
Citazione del giorno
“La scienza non è solo un corpo di conoscenze, è un modo di pensare.” — Carl Sagan