Almanacco del 9 Novembre, cadeva oggi il muro di Berlino

Il 9 Novembre segna la caduta del Muro di Berlino, la Notte dei Cristalli e la nascita di Carl Sagan. Scopri eventi, curiosità e protagonisti di questa data storica

A cura di Redazione Infocilento
Muro di Berlino

Il 9 Novembre è il 313º giorno dell’anno (314º negli anni bisestili), con 52 giorni rimanenti alla fine dell’anno. È ricordato per la fine simbolica della Guerra Fredda, per la Notte dei Cristalli in Germania nazista e per la dedicazione della Basilica Lateranense, madre di tutte le chiese cattoliche.

Santi celebrati il 9 Novembre

  • Dedicazione della Basilica Lateranense
  • San Teodoro di Amasea, martire
  • Sant’Oreste di Tiana, martire
  • Sant’Agrippino di Napoli, vescovo
  • Sant’Ursino di Bourges, vescovo

Nati il 9 Novembre (italiani e stranieri)

  • Enrico De Nicola (1877), primo presidente della Repubblica Italiana
  • Carl Sagan (1934), astrofisico e divulgatore scientifico statunitense
  • Hedy Lamarr (1914), attrice e inventrice austriaca naturalizzata americana
  • Marco Bellocchio (1939), regista italiano
  • Biagio Antonacci (1963), cantautore italiano
  • Delta Goodrem (1984), cantante australiana

Morti il 9 Novembre (italiani e stranieri)

  • Ivan Turgenev (1883), scrittore russo
  • Charles de Gaulle (1970), generale e presidente francese
  • Miriam Makeba (2008), cantante sudafricana
  • Mario Monicelli (2010), regista italiano

Eventi storici del 9 Novembre

  • 694: Il re visigoto Egica condanna gli ebrei alla schiavitù durante il XVII Concilio di Toledo
  • 1046: Frana dei Lavini di Marco in Trentino, citata da Dante nell’Inferno
  • 1492: Pace di Étaples tra Enrico VII d’Inghilterra e Carlo VIII di Francia
  • 1938: Notte dei Cristalli, pogrom nazista contro gli ebrei in Germania e Austria
  • 1989: Cade il Muro di Berlino, simbolo della divisione tra Est e Ovest
  • 2004: Mozilla lancia il browser Firefox

Giornata mondiale del 9 Novembre

  • Giornata internazionale contro il fascismo e l’antisemitismo

Curiosità sui nati il 9 Novembre

  • Carl Sagan ha reso l’astronomia popolare con la serie “Cosmos”, vista da oltre 500 milioni di persone
  • Hedy Lamarr ha co-inventato una tecnologia di trasmissione che è alla base del Wi-Fi moderno
  • Marco Bellocchio ha diretto film di forte impegno sociale come “Buongiorno, notte” e “Il traditore”
  • Biagio Antonacci ha venduto oltre 2 milioni di dischi in Italia

Citazione del giorno

“La scienza non è solo un corpo di conoscenze, è un modo di pensare.” — Carl Sagan

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

oroscopo

Oroscopo Paolo Fox 9 novembre: Toro, in amore potresti provare dubbi. Leone, non trascurare il partner

Ecco cosa ci riservano gli astri per la giornata di domani

Calcio a 5: La Feldi Eboli cede 4-3 contro la Meta Catania

Finisce 4 a 3, le volpi incappano nella prima sconfitta stagionale

Liceo Gatto

Centenario della fisica quantistica: studiosi si confrontano ad Agropoli

Appuntamento il 12 novembre 2025, dalle ore 9:00 alle 12:30, presso l’Auditorium…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79