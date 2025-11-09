Almanacco del 9 Novembre, cadeva oggi il muro di Berlino

Il 9 Novembre è il 313º giorno dell’anno (314º negli anni bisestili), con 52 giorni rimanenti alla fine dell’anno. È ricordato per la fine simbolica della Guerra Fredda, per la Notte dei Cristalli in Germania nazista e per la dedicazione della Basilica Lateranense, madre di tutte le chiese cattoliche.

Santi celebrati il 9 Novembre

Dedicazione della Basilica Lateranense

San Teodoro di Amasea, martire

Sant’Oreste di Tiana, martire

Sant’Agrippino di Napoli, vescovo

Sant’Ursino di Bourges, vescovo

Nati il 9 Novembre (italiani e stranieri)

Enrico De Nicola (1877), primo presidente della Repubblica Italiana

Carl Sagan (1934), astrofisico e divulgatore scientifico statunitense

Hedy Lamarr (1914), attrice e inventrice austriaca naturalizzata americana

Marco Bellocchio (1939), regista italiano

Biagio Antonacci (1963), cantautore italiano

Delta Goodrem (1984), cantante australiana

Morti il 9 Novembre (italiani e stranieri)

Ivan Turgenev (1883), scrittore russo

Charles de Gaulle (1970), generale e presidente francese

Miriam Makeba (2008), cantante sudafricana

Mario Monicelli (2010), regista italiano

Eventi storici del 9 Novembre

694: Il re visigoto Egica condanna gli ebrei alla schiavitù durante il XVII Concilio di Toledo

1046: Frana dei Lavini di Marco in Trentino, citata da Dante nell’Inferno

1492: Pace di Étaples tra Enrico VII d’Inghilterra e Carlo VIII di Francia

1938: Notte dei Cristalli, pogrom nazista contro gli ebrei in Germania e Austria

1989: Cade il Muro di Berlino, simbolo della divisione tra Est e Ovest

2004: Mozilla lancia il browser Firefox

Giornata mondiale del 9 Novembre

Giornata internazionale contro il fascismo e l’antisemitismo

Curiosità sui nati il 9 Novembre

Carl Sagan ha reso l’astronomia popolare con la serie “Cosmos”, vista da oltre 500 milioni di persone

Hedy Lamarr ha co-inventato una tecnologia di trasmissione che è alla base del Wi-Fi moderno

Marco Bellocchio ha diretto film di forte impegno sociale come “Buongiorno, notte” e “Il traditore”

Biagio Antonacci ha venduto oltre 2 milioni di dischi in Italia

Citazione del giorno

“La scienza non è solo un corpo di conoscenze, è un modo di pensare.” — Carl Sagan