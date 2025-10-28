Almanacco del 28 Ottobre, oggi si festeggiano i Santi Simone e Giuda. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Il 28 Ottobre è il 301º giorno dell’anno (302º negli anni bisestili) secondo il calendario gregoriano. Mancano 64 giorni alla fine dell’anno. Questa data è segnata da eventi epocali, nascite illustri e ricorrenze religiose che hanno lasciato un’impronta nella storia e nella cultura.

Santi celebrati

Il 28 Ottobre la Chiesa celebra:

Santi Simone e Giuda Taddeo, apostoli di Gesù. Simone è detto “il Zelota”, mentre Giuda è patrono delle cause perse e delle situazioni disperate.

Nati il 28 Ottobre

Jigorō Kanō (1860), fondatore del judo

(1860), fondatore del judo Bernie Ecclestone (1930), imprenditore britannico, figura centrale della Formula 1

(1930), imprenditore britannico, figura centrale della Formula 1 Bill Gates (1955), imprenditore e filantropo statunitense, cofondatore di Microsoft

(1955), imprenditore e filantropo statunitense, cofondatore di Microsoft Julia Roberts (1967), attrice statunitense, vincitrice di un Premio Oscar

(1967), attrice statunitense, vincitrice di un Premio Oscar Roberto Benigni (1952), attore e regista italiano, Premio Oscar per “La vita è bella”

(1952), attore e regista italiano, Premio Oscar per “La vita è bella” Eros Ramazzotti (1963), cantautore italiano, noto per il successo internazionale

Morti il 28 Ottobre

John Locke (1704), filosofo inglese, padre del liberalismo moderno

(1704), filosofo inglese, padre del liberalismo moderno Anna I di Russia (1740), imperatrice russa

(1740), imperatrice russa Rafael Alberti (1999), poeta e drammaturgo spagnolo, esponente della Generazione del ’27

Eventi storici del 28 Ottobre

312 – Battaglia di Ponte Milvio: Costantino I sconfigge Massenzio, evento cruciale per la cristianizzazione dell’Impero romano

– Battaglia di Ponte Milvio: Costantino I sconfigge Massenzio, evento cruciale per la cristianizzazione dell’Impero romano 1492 – Cristoforo Colombo sbarca a Cuba durante il suo primo viaggio nelle Americhe

– Cristoforo Colombo sbarca a Cuba durante il suo primo viaggio nelle Americhe 1886 – Viene inaugurata la Statua della Libertà a New York, simbolo di accoglienza e libertà

– Viene inaugurata la Statua della Libertà a New York, simbolo di accoglienza e libertà 1922 – Marcia su Roma: Benito Mussolini prende il potere in Italia, segnando l’inizio del regime fascista

– Marcia su Roma: Benito Mussolini prende il potere in Italia, segnando l’inizio del regime fascista 1962 – Fine della Crisi dei Missili di Cuba, momento chiave della Guerra Fredda

Giornata mondiale

Il 28 Ottobre si celebra la Giornata Internazionale dell’Animazione, istituita per commemorare la prima proiezione pubblica di un film animato nel 1892.

Curiosità sui nati

Bill Gates e Julia Roberts, nati lo stesso giorno, hanno entrambi rivoluzionato i rispettivi ambiti: la tecnologia e il cinema.

Jigorō Kanō fu il primo giapponese membro del Comitato Olimpico Internazionale.

Roberto Benigni è l’unico attore italiano ad aver vinto l’Oscar come miglior attore protagonista.

Citazione

“La guerra è sempre stata il principale divertimento dell’umanità. Gli altri divertimenti sono un surrogato della guerra.” — Halldór Laxness

