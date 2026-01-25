Almanacco del 25 Gennaio. L’uomo atterra su Marte

Il 25 gennaio è una data densa di significati storici, spirituali e culturali. Rappresenta un ponte tra il mondo antico e la modernità, segnato da scoperte geografiche, rivoluzioni industriali e svolte religiose che hanno cambiato il corso della civiltà occidentale.

Santi del giorno

In questa data la Chiesa cattolica celebra la Conversione di San Paolo apostolo, evento fondamentale per la diffusione del Cristianesimo. Si ricordano inoltre Sant’Anania di Damasco, che battezzò Paolo, e San Fedele di Sigmaringen.

Nati celebri il 25 gennaio

Robert Burns (1759) – Celebre poeta e compositore scozzese.

Virginia Woolf (1882) – Scrittrice e saggista britannica, icona della letteratura del Novecento.

Eusebio (1942) – Leggendario calciatore portoghese.

Giorgio Gaber (1939) – Cantautore, commediografo e attore italiano, inventore del teatro canzone.

Alicia Keys (1981) – Cantante e musicista statunitense.

Toni Servillo (1959) – Attore e regista teatrale italiano.

Alessandro Baricco (1958) – Scrittore e saggista italiano.

Volodymyr Zelenskyy (1978) – Politico e sesto presidente dell’Ucraina.

Morti celebri il 25 gennaio

Christian Wolff (1754) – Filosofo e giurista tedesco.

Ava Gardner (1990) – Attrice statunitense, icona di bellezza di Hollywood.

Al Capone (1947) – Noto criminale statunitense di origini italiane.

Demis Roussos (2015) – Cantante e polistrumentista greco.

Teodosio I (395) – Imperatore romano che rese il cristianesimo religione di Stato.

Eventi storici principali

1554 – Viene fondata la città di San Paolo, in Brasile, dai missionari gesuiti Manuel da Nóbrega e José de Anchieta.

1915 – Alexander Graham Bell e Thomas Watson effettuano la prima telefonata transcontinentale tra New York e San Francisco.

1919 – Viene ufficialmente approvata la proposta di creare la Società delle Nazioni durante la Conferenza di pace di Parigi.

1924 – Inizia a Chamonix-Mont-Blanc, in Francia, la prima edizione dei Giochi Olimpici invernali.

1961 – Il presidente John F. Kennedy tiene la prima conferenza stampa presidenziale trasmessa in diretta televisiva negli Stati Uniti.

2004 – Il rover Opportunity della NASA atterra sulla superficie di Marte, iniziando una missione di esplorazione durata anni.

Giornata mondiale

Il 25 gennaio ricorre la conclusione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, che inizia il 18 gennaio. In India, questa data coincide con la Giornata nazionale degli elettori, istituita per incoraggiare la partecipazione democratica.

Curiosità sui nati in questo giorno

Chi nasce il 25 gennaio appartiene al segno dell’Acquario. Secondo le tradizioni astrologiche e sociali, i nati in questo giorno sono spesso dotati di una forte indipendenza intellettuale e di una sensibilità artistica fuori dal comune. Molte figure storiche nate oggi hanno mostrato una particolare attitudine a rompere gli schemi precostituiti, proprio come Virginia Woolf nella scrittura o Giorgio Gaber nell’analisi sociale.

Citazione del giorno

Ognuno di noi ha in sé un continente di desideri inesplorati. (Virginia Woolf)