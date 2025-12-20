Almanacco del 20 dicembre, oggi si festeggia San Liberato

Il 20 dicembre si colloca nel cuore dell’avvento, a pochi giorni dal solstizio d’inverno. È una data che nel corso dei secoli ha visto intrecciarsi scoperte scientifiche, eventi politici di portata globale e la nascita di figure che hanno segnato profondamente il mondo del cinema e della cultura.

Santi del giorno

In questa data la Chiesa cattolica commemora diversi santi e beati, tra cui i principali sono San Liberato, San Domenico di Silos, abate spagnolo vissuto nell’XI secolo, e San Zefirino, papa e martire del III secolo. Si ricorda inoltre il beato Vincenzo Romano, sacerdote napoletano noto per il suo impegno nella ricostruzione dopo l’eruzione del Vesuvio del 1794.

Nati celebri del 20 dicembre

Il 20 dicembre ha dato i natali a personalità eclettiche e di grande successo. Ecco i principali nati in questo giorno:

Irene di Grecia (1942), principessa e musicista greca.

Gigliola Cinquetti (1947), celebre cantante e conduttrice televisiva italiana.

Alan Parsons (1948), musicista, produttore discografico e ingegnere del suono britannico.

Uri Geller (1946), personaggio televisivo e illusionista israeliano naturalizzato britannico.

JoJo (1990), cantante e attrice statunitense.

Kylian Mbappé (1998), calciatore francese, tra i più forti al mondo.

Todd Phillips (1970), regista e sceneggiatore statunitense, noto per film come Joker.

Morti celebri del 20 dicembre

In questo giorno ricordiamo la scomparsa di figure che hanno lasciato un segno indelebile nella storia e nelle arti:

Leopoldo Federico di Württemberg-Montbéliard (1723), nobile tedesco.

Erich Ludendorff (1937), generale tedesco, figura chiave della prima guerra mondiale.

John Steinbeck (1968), scrittore statunitense, autore di Furore e Premio Nobel per la letteratura.

Arthur Rubinstein (1982), pianista polacco naturalizzato statunitense, considerato uno dei più grandi interpreti di Chopin.

Marcello Mastroianni (1996), attore italiano, icona del cinema mondiale.

Léopold Sédar Senghor (2001), politico e poeta senegalese, primo presidente del Senegal.

Michèle Morgan (2016), attrice francese.

Eventi storici principali

1803: Gli Stati Uniti prendono ufficialmente possesso della Louisiana, acquistata dalla Francia per 15 milioni di dollari, raddoppiando quasi l’estensione del territorio americano.

1860: La Carolina del Sud è il primo stato a dichiarare la secessione dagli Stati Uniti d’America, aprendo la strada alla guerra di secessione americana.

1917: Viene fondata la Ceka, la prima polizia segreta sovietica, guidata da Feliks Dzeržinskij.

1995: La NATO inizia la missione di pace IFOR in Bosnia ed Erzegovina per far rispettare gli accordi di Dayton.

1999: Il Portogallo restituisce ufficialmente Macao alla Cina, ponendo fine all’ultimo possedimento coloniale europeo in Asia.

Giornata mondiale del 20 dicembre

Il 20 dicembre si celebra la Giornata internazionale della solidarietà umana, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2005. L’obiettivo è promuovere la cultura della solidarietà come valore fondamentale per le relazioni internazionali e come strumento per combattere la povertà.

Curiosità sui nati in questo giorno

Chi nasce il 20 dicembre appartiene al segno del Sagittario. Le persone nate in questa data sono spesso descritte come individui dotati di una grande energia mentale e di una spiccata capacità di analisi. Hanno la tendenza a essere molto determinati nel perseguire i propri obiettivi, ma possiedono anche un lato profondamente filosofico e idealista. Spesso si distinguono per un carisma naturale che li porta a emergere nei campi della comunicazione o dello spettacolo.

Citazione del giorno

In memoria di John Steinbeck, scomparso proprio in questa data: “Le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone”.