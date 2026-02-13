Almanacco del 13 Febbraio: oggi è la giornata mondiale della radio

Il 13 febbraio è il 44° giorno del calendario gregoriano. Questa data, che cade nel cuore dell’inverno, è stata testimone di scoperte scientifiche rivoluzionarie, rivoluzioni tecnologiche e nascite di personalità che hanno segnato indelebilmente il mondo del cinema, della letteratura e della musica.

Santi del giorno

Oggi la Chiesa cattolica commemora diversi santi e beati, tra cui spiccano:

San Benigno di Todi, martire.

Santo Stefano di Lione, vescovo.

San Castore di Karden, sacerdote ed eremita.

San Fulcrano, vescovo di Lodève.

San Maurelio di Imola, vescovo.

Beata Cristina Semenzi da Calvisano.

Nati celebri del 13 febbraio

Personalità di rilievo nate in questa data:

Georges Simenon (1903), scrittore belga celebre per aver creato il commissario Maigret.

Franco Franchi (1928), attore e comico italiano, icona del cinema popolare.

Stockard Channing (1944), attrice statunitense nota per il ruolo di Rizzo in Grease.

Peter Gabriel (1950), musicista e cantautore britannico, ex frontman dei Genesis.

Pierluigi Collina (1960), ex arbitro di calcio italiano, considerato tra i migliori di sempre.

Robbie Williams (1974), cantautore e musicista britannico.

Morti celebri del 13 febbraio

Personalità scomparse in questa data:

Richard Wagner (1883), celebre compositore, librettista e direttore d’orchestra tedesco.

Beniamino Gigli (1957), tenore e attore italiano, uno dei più grandi interpreti del XX secolo.

Georges Rouault (1958), pittore francese esponente del fauvismo e dell’espressionismo.

Michele Ferrero (2015), imprenditore italiano, padre della Nutella e fondatore dell’impero Ferrero.

Eventi storici principali

1633: Galileo Galilei arriva a Roma per affrontare il processo davanti all’Inquisizione a causa delle sue teorie eliocentriche.

1861: Si conclude l’assedio di Gaeta con la resa di Francesco II delle Due Sicilie, segnando di fatto la fine del Regno delle Due Sicilie e un passo decisivo verso l’Unità d’Italia.

1945: Inizia il devastante bombardamento di Dresda da parte delle forze aeree alleate durante la seconda guerra mondiale.

1960: La Francia testa con successo la sua prima bomba atomica nel deserto del Sahara, diventando la quarta potenza nucleare al mondo.

2012: Viene effettuato il primo lancio del razzo europeo Vega, progettato in gran parte in Italia, dalla base di Kourou.

Giornata mondiale

Il 13 febbraio si celebra la Giornata mondiale della radio (World Radio Day), istituita dall’UNESCO per celebrare questo mezzo di comunicazione come strumento di istruzione, libertà di espressione e diffusione di informazioni vitali.

Curiosità e citazione

Chi nasce il 13 febbraio è spesso caratterizzato da una natura vivace e da un forte desiderio di indipendenza. Sotto il segno dell’Acquario, i nati in questo giorno tendono a essere pionieri nel loro campo, dotati di una spiccata originalità e di una sensibilità artistica non convenzionale. Spesso mostrano una grande resilienza nel perseguire le proprie visioni, proprio come il loro “vicino di compleanno” Georges Simenon, capace di produrre una mole immensa di opere letterarie con ritmo instancabile.

Una citazione per questa giornata: “Vivere è la cosa più rara al mondo. La maggior parte della gente esiste, ecco tutto.” (Oscar Wilde)