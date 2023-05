Allarme maltempo nel Cilento: “uscire di casa solo se necessario”, ecco l’invito del sindaco di Pisciotta

Il comune di Pisciotta si prepara ad affrontare una situazione di maltempo che potrebbe causare fenomeni temporaleschi e nubifragi anche persistenti, con la possibilità di esondazioni dei fiumi di rilevanti dimensioni. Si invitano i cittadini a prendere le misure necessarie per evitare danni alle persone e ai beni.

L’avviso del primo cittadino

Il comune di Pisciotta invita la popolazione a non allontanarsi dalla propria abitazione se non strettamente necessario. È importante evitare di sostare in prossimità di fiumi, argini, torrenti, scarpate e ponti, in quanto questi potrebbero essere soggetti a esondazioni o crolli. Inoltre, è fondamentale prestare estrema attenzione nell’attraversamento di sottopassi o ponti.

Si raccomanda di non sostare nelle zone di possibili caduta di cornicioni o tegole, poiché il forte vento potrebbe causare danni alle proprietà private e alle persone. Si consiglia inoltre di evitare di sostare in locali interrati o seminterrati esposti a possibili allagamenti o inondazioni.

Le info utili

Per qualsiasi emergenza, è possibile contattare il comando dei vigili urbani al numero 3498517863, i vigili del fuoco al numero 115, i carabinieri al numero 112 e il centro operativo comunale di Pisciotta al numero 3317454110.

Le raccomandazioni

È importante che i cittadini seguano le raccomandazioni del comune per evitare danni alle persone e ai beni durante la situazione di maltempo prevista.

È fondamentale mettere in atto le misure necessarie per contrastare gli effetti di tale situazione di maltempo, contenere eventuali danni e gestire ipotizzabili interventi.