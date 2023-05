Maltempo, a Castellabate tornano i disagi: Punta dell’Inferno allagata

L’ondata di maltempo che sta colpendo in queste ore il Cilento sta creando diversi problemi. Questa mattina, a Castellabate, presso il lungomare di Punta dell’Inferno, la strada è stata sommersa dall’acqua.

Disagi a Castellabate

Con ancora negli occhi l’inondazione dello scorso novembre, a Castellabate è stato un brusco risveglio. Buona parte del lungomare di Punta dell’Inferno è stato ricoperto d’acqua a causa delle forti piogge di queste ore.

La strada, arteria importante del paese, è stata impercorribile per diverso tempo. Ora la situazione è in netto miglioramento, con l’acqua che si è ritirata e la viabilità è tornata normale. Problemi per alcune abitazioni sul posto che si sono ritrovate a dover combattere con l’acqua davanti alle proprie porte.

Esonda il vallone Malevarco

Il Comune di Castellabate, con una nota, ha immediatamente lanciato un avviso urgente: “Causa esondazione vallone Malevarco in S. Maria si chiede ai proprietari di auto parcheggiate sul Lungomare De Simone e Lungomare Pepi di rimuoverle il prima possibile”