Castellabate: dopo l’alluvione dello scorso Novembre, riapre Via Pagliarola

È stata l’immagine simbolo del maltempo che ha colpito Castellabate lo scorso 19 novembre, oggi “Via Pagliarola” torna a rivivere. La strada, completamente distrutta dal nubifragio, è riaperta al passaggio carrabile.

Via Pagliarola riapre

Una delle arterie principali del Comune di Castellabate torna ad essere percorribile. Dopo i brutti ricordi della tempesta, la strada era impraticabile da diversi mesi, creando non poco danno ai cittadini. La macchina dei lavori però, si è subito messa in moto senza mai fermarsi.

Così, la via che conduce direttamente sul Lungomare Pepi, è stata rimessa in sesto e resa nuovamente utilizzabile. Si tratta solo, di una prima parte dei delicati lavori di ripristino previsti.

“Un collegamento nevralgico”: le parole del Sindaco

“Un collegamento nevralgico della frazione marinara, e fondamentale per l’intero tessuto socio economico di un’intera comunità, riaperto a seguito gli urgenti interventi di totale rifacimento di via Naso, per farci trovare pronti alla imminente stagione estiva in cui Castellabate sarà nuovamente meta scelta da tantissimi turisti” ha dichiarato il Sindaco di Castellabate Marco Rizzo.

“Oggi, a 98 giorni dall’alluvione, è stata riaperta al traffico la strada di collegamento tra i Lungomari. Rimane da pavimentare la restante parte di via Naso, i cui lavori procedono spediti. Una grande prova di organizzazione, efficienza e competenza di tutta la compagine amministrativa del Comune di Castellabate, dalla parte politica alla parte tecnica“. Così il vicesindaco Luigi Maurano.