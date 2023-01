Danni provocati dal maltempo, lavori di somma urgenza a Castellabate

Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di via Naso e piazzetta Caduti del mare in S. Maria. Opere necessarie dopo l’ondata di maltempo dello scorso 19 novembre. Queste zone hanno subito non pochi danni estesi ad attività, abitazioni, strade e opere pubbliche.

Gli interventi dopo il maltempo

Via Naso, sottostante la piazzetta Caduti del Mare, venne resa impraticabile proprio a seguito gli eventi meteorici eccezionali. Ora con i stanziati dalla Regione Campania sono stati già realizzati gli interventi strutturali di rifacimento del solaio di copertura del vallone tombato. Adesso si procederà ad ultimare la pavimentazione della stessa.

“Si tratta di lavori urgenti da ultimare con tempestività vista l’importanza di via Naso, strada percorribile in unico senso di marcia, cuore nevralgico della viabilità tra litorale e corso principale della frazione marinara. Grazie alla celerità dei fondi stanziati dalla Regione Campania siamo riusciti in tempi rapidi ad eseguire i primi interventi strutturali della copertura del vallone tombato, ora bisogna procedere con la massima celerità a completare la pavimentazione della stessa. Il nostro impegno per la ripartenza di Castellabate post eventi alluvionali continua senza sosta proprio perché il nostro paese possa essere pronto ad accogliere la nuova stagione turistica 2023” afferma il sindaco Marco Rizzo.

“L’alluvione dello scorso novembre ha arrecato diversi danni al nostro territorio. Noi da quel giorno non abbiamo mai smesso di attuare tutti gli interventi necessari per poter ripristinare lo status quo. Il ripristino della regolare viabilità di questa strada andrà a ristabilire l’equilibrio nel tessuto socioeconomico della frazione intera. Castellabate si sta rialzando, più forte di prima!” dichiara l’assessore Nicoletta Guariglia.