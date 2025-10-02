Allarme incendi in Cilento: fiamme lungo la costa della Masseta

Non si placa l’allarme incendi nel Cilento. Complice il forte vento, che facilita la diffusione delle fiamme, nel pomeriggio di oggi un rogo si è sviluppato in località Ciolandrea, una delle zone più affascinanti del Golfo di Policastro, lungo la costa della Masseta.

Gli interventi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Policastro Bussentino, impegnati con grande difficoltà nel contenere l’incendio, anche a causa delle problematiche legate al raggiungimento dell’area. Potrebbe essere richiesto a breve l’intervento di un elicottero per agevolare le operazioni di spegnimento. Questa mattina un altro rogo era divampato tra Agropoli e Laureana Cilento, rendendo necessario anche in quel caso l’intervento dei vigili del fuoco e delle squadre di protezione civile. Ettari di vegetazione sono andati in fumo in una zona collinare.