Allarme incendi in Cilento: fiamme lungo la costa della Masseta

Fiamme a partire dal primo pomeriggio, complesse le operazioni di spegnimento. Sul posto i vigili del fuoco

A cura di Maria Emilia Cobucci
Incendio Masseta

Non si placa l’allarme incendi nel Cilento. Complice il forte vento, che facilita la diffusione delle fiamme, nel pomeriggio di oggi un rogo si è sviluppato in località Ciolandrea, una delle zone più affascinanti del Golfo di Policastro, lungo la costa della Masseta.

Gli interventi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Policastro Bussentino, impegnati con grande difficoltà nel contenere l’incendio, anche a causa delle problematiche legate al raggiungimento dell’area. Potrebbe essere richiesto a breve l’intervento di un elicottero per agevolare le operazioni di spegnimento. Questa mattina un altro rogo era divampato tra Agropoli e Laureana Cilento, rendendo necessario anche in quel caso l’intervento dei vigili del fuoco e delle squadre di protezione civile. Ettari di vegetazione sono andati in fumo in una zona collinare.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

POTREBBERO INTERESSARTI

Marco Rizzo

Castellabate, disagi legati al servizio idrico: il sindaco Rizzo scrive a Consac

Una nota ufficiale a firma del Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo, è…

Salerno celebra i suoi nonni: la festa al Centro Sociale

L’iniziativa rientra tra le tante attività promosse da Salerno Solidale, che da…

Bandiera Palestina

“Stop al genocidio a Gaza”: i docenti Unisa aderiscono allo sciopero generale

Lo sciopero generale è in programma per domani, venerdì 3 ottobre

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.