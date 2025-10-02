Incendio tra Laureana Cilento e Agropoli: elicottero in azione

Le fiamme, alimentate dal forte vento, hanno richiesto un massiccio dispiegamento di forze per contenere il fronte del fuoco

A cura di Chiara Esposito
Macchina protezione civile

Un vasto incendio è divampato questa mattina nella zona collinare compresa tra i comuni di Laureana Cilento e Agropoli, interessando un’ampia area di macchia mediterranea. Le fiamme, alimentate dal forte vento, hanno richiesto un massiccio dispiegamento di forze per contenere il fronte del fuoco ed evitare che si propagasse ulteriormente.

Gli interventi

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli, affiancati dalle guardie ambientali di Casal Velino e dai Carabinieri Forestali. La complessità dell’intervento, resa più critica dalle condizioni meteo, ha reso necessario anche l’impiego di un elicottero dei Vigili del Fuoco per operazioni di spegnimento dall’alto. Le squadre di soccorso restano operative sul posto per monitorare l’evolversi della situazione e scongiurare nuove riaccensioni. Al momento non si registrano danni a persone o abitazioni, ma l’allerta resta alta.

