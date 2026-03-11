Allacci abusivi alla rete elettrica ed idrica: denunciate due persone nel salernitano

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato, con personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sarno, ha denunciato all’Autorità Giudiziaria due donne ritenute responsabili, a vario titolo, di allacci abusivi alle reti di distribuzione elettrica e idrica.

La ricostruzione dei fatti

In particolare, una donna di 66 anni è stata deferita per aver realizzato un allaccio abusivo alla rete elettrica, attraverso il quale veniva alimentata gran parte dell’impianto elettrico di un locale notturno ubicato nel territorio di Sarno. L’anomalia è emersa nel corso di un controllo amministrativo effettuato dagli agenti e successivamente confermata dai tecnici della E-Distribuzione S.p.A., intervenuti per un accertamento congiunto con i poliziotti.

Un’ulteriore attività investigativa è scaturita da una segnalazione giunta tramite l’applicazione YouPol, che ha consentito agli agenti di individuare un allaccio abusivo alla rete idrica presso un’abitazione in uso a una cittadina marocchina. Nel corso degli accertamenti, svolti con l’ausilio dei tecnici della GORI S.p.A., è stato scoperto che il bagno asservito all’abitazione risultava collegato alla rete idrica mediante un allaccio abusivo abilmente occultato sotto pietre e terriccio.

Gli ulteriori approfondimenti hanno inoltre consentito di accertare che già alcuni mesi prima la GORI era intervenuta per chiudere un precedente allaccio abusivo che serviva la medesima abitazione utilizzata dalla donna.

Si ricorda che l’utilizzo dell’app YouPol rappresenta uno strumento importante per favorire la collaborazione tra cittadini e Polizia di Stato, consentendo di segnalare in modo semplice e immediato situazioni di illegalità sul territorio.