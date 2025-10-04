Alberto Paolino di nuovo in gara a Master Pizza Champion VIP: il pizzaiolo cilentano sfida i migliori

Il conto alla rovescia è iniziato per la decima e attesissima edizione di Master Pizza Champion VIP. E c’è un nome che farà battere forte il cuore del pubblico di Capaccio Paestum: Alberto Paolino, titolare della pizzeria “Las Vegas” a Capaccio Paestum. Per la terza volta in cinque anni, il pizzaiolo salernitano ha superato le selezioni ed è ufficialmente un concorrente della stagione, che si preannuncia “assolutamente VIP” con la presenza di altri campioni e figure storiche del programma.

Un percorso di passione e obiettivi

La partecipazione di Paolino non è solo un ritorno, ma la conferma di un percorso professionale fatto di dedizione e ambizione. Come ha raccontato lui stesso, la passione per la pizza è iniziata prestissimo: a soli dodici anni muoveva i primi passi nella pizzeria di famiglia, un’attività che da quel momento è diventata la sua vita.

Dopo la prima esperienza televisiva al Master Pizza Champion, Alberto Paolino ha trasformato la sua curiosità in studio rigoroso, approfondendo ogni tipo di impasto e tecnica, dalla classica alla pizza in pala, senza glutine o a metro.

Il suo approccio è chiaro: “non ha più sogni, ma obiettivi”. E il più ambizioso di questi, vincere un mondiale di pizza entro i 30 anni, è stato raggiunto, consacrandolo tra i migliori professionisti del settore.

La pizza che racconta il territorio

La filosofia di Paolino si riassume perfettamente nella sua creazione più richiesta: la pizza “Risvegli d’infanzia”. Un piatto che coniuga sapientemente tradizione e innovazione, celebrando il territorio. Gli ingredienti scelti sono un omaggio alla sua terra: la protagonista assoluta è la mozzarella di bufala, affiancata da olio evo, fico bianco e nocciola di Giffoni.

Paolino si prepara ora a dimostrare tutto il suo talento di fronte alla giuria di Master Pizza Champion, dove dovrà eccellere non solo nella pratica ma anche nelle conoscenze teoriche dell’arte bianca.

Quando e dove seguire la gara

L’appuntamento con la decima edizione di Master Pizza Champion VIP è fissato per lunedì 6 ottobre 2025, con la prima puntata in onda alle ore 20:15. Il programma sarà trasmesso su Sky 913, sul Canale Italia 121 del Digitale Terrestre e sarà disponibile anche in streaming.