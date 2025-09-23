I gioielli della pizza italiana: la Guida del Gambero Rosso 2026 svela i migliori d’Italia. Tre sono nel salernitano

La Guida Pizzerie d’Italia 2026 del Gambero Rosso ha confermato l’eccellenza della tradizione culinaria italiana, riconoscendo le migliori pizzerie del Paese. Con un censimento di 35.000 pizzerie in tutta Italia, la Guida ha premiato 100 esercizi con il massimo riconoscimento dei Tre Spicchi, assegnato a chi ha ottenuto un punteggio di almeno 90 su 100.

La classifica delle eccellenze: i Tre Spicchi del Gambero Rosso

Tra le 816 pizzerie recensite, la Guida ha individuato 133 nuovi indirizzi che hanno fatto il loro ingresso nel panorama dell’alta gastronomia. I due locali considerati i migliori in assoluto si confermano Pepe in Grani di Franco Pepe, a Caiazzo, e I Tigli di Simone Padoan, a San Bonifacio.

Il Salernitano protagonista con tre riconoscimenti

La provincia di Salerno si è distinta in questa edizione, aggiudicandosi tre importanti riconoscimenti. Tra le 13 nuove pizzerie che hanno ricevuto i Tre Spicchi figurano infatti Tre Voglie a Battipaglia e Polichetti Esperienze di Pizza a Roccapiemonte. Inoltre, Le Grotticelle di Caggiano si è riconfermata con un notevole punteggio di 91 su 100.

Un premio speciale, “Pizza e Territorio”, è stato assegnato a Cristian Santomauro de L’Ammaccata – antica pizza cilentana. Il suo progetto è stato riconosciuto per la capacità di “raccontare il Cilento, terra custode di valori” e per valorizzare il territorio attraverso la pizza, dimostrando come questo piatto possa diventare un veicolo di comunicazione culturale.