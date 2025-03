Il Gambero Rosso incorona in Cilento: sono qui i migliori oli campani

Il Cilento tiene in alta la Campania nella classifica dei migliori oli campani. È quanto emerge dalla nuova edizione della Guida “Oli d’Italia”, una fonte autorevole di informazioni e consigli per i consumatori e per i buyer.

Presentata al Sol2Expo di Veronafiere propone la classifica degli oli in base al numero di Foglie assegnate: Una Foglia per gli oli interessanti, Due Foglie per quelli eccellenti e Tre Foglie per oli eccezionali.

Non solo: assegnati anche Premi Speciali.

Per la Campania ottengono 3 foglie, il massimo della valutazione i cilentani Alter Ego Monocultuvar Itrana 2024 del frantoio Marsicani di Morigerati, Tenuta la Selva di Casal Velino con Fiò Monocultivar Frantoio Bio 2024, Azienda Agricola Mazzeo di Camerota con il Fortuno Bio 2024, Azienda Agricola Marco Rizzo di Felitto con Impronta Bio 2024, la Sartoria dell’Olio di Torre Orsaia con Prima Linea 2024, la Fattoria Ambrosio di Palazza con Riserva 2024 e l’azienda Pietra dei Venti di Postiglione con Sirio Monocultguvar Carpellese 2024.

I premi speciali

Questi, invece i premi speciali assegnati dalla Guida del Gambero Rosso:

Consorzio dell’anno: Consorzio Produttori Olio Extravergine di Oliva del Friuli-Venezia Giulia, in collaborazione con Banca Monte dei Paschi di Siena

Cooperativa dell’anno: CAB Terra di Brisighella (Emilia-Romagna), in collaborazione con Banca Monte dei Paschi di Siena

Azienda dell’anno: Marfuga (Umbria)

Frantoio dell’anno: Conserva (Puglia)

Olivicoltore dell’anno: Masoni Becciu (Sardegna)

Miglior biologico: Venterra, Cru #312 Monocultivar Picholine Bio (Puglia)

Miglior Blend: Fattoria di Poggiopiano, Plenum Bio (Toscana)

Miglior Monocultivar: Mandranova, Monocultivar Cerasuola (Sicilia)

Miglior Fruttato leggero: Frantoi Cutrera, Monocultivar Biancolilla (Sicilia)

Miglior Fruttato medio: Sabino Leone, Don Gioacchino Dop Terra di Bari Castel del Monte Monocultivar Coratina (Puglia)

Miglior Fruttato intenso: Quattrociocchi, Olio di Roma Igp Roma Monocultivar Itrana (Lazio)

Novità dell’anno: Gea 1916, Recondita Armonia Dop Umbria Colli Martani Bio (Umbria)

Miglior Olio DOP: Madonna delle Vittorie, Dop Garda Trentino (Trentino)

Miglior Olio IGP: Dievole, Igp Toscano (Toscana)

Premio Nuove Tecnologie Digitali: Frantoi Cutrera, Monocultivar Biancolilla (Sicilia)

Premio Olio&Vino: Poggio di Sotto (Toscana)

Premio Olio&Turismo: Palazzo di Varignana (Emilia-Romagna)