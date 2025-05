Albanella, scontro tra un’auto e una Vespa: due feriti

Paura nella frazione Matinella di Albanella verso le 13:30 di oggi quando una vespa e un’automobile si sono scontrate. Le cause del sinistro sono ancora da accertare, violento l’impatto che ha fatto ridurre in frantumi il parabrezza della vettura.

I soccorsi

Ad avere la peggio il conducente della vespa, A.C., 18enne del posto che è stato trasportato dall’ambulanza della Croce Rossa di Capaccio Paestum presso l’ospedale di Battipaglia. L’ambulanza è giunta con l’equipaggio medicalizzato e i soccorsi sono stati prestati, quindi, tempestivamente dal dottor Matteo De Maio, assistito dagli infermieri Miriam Farro e Adriano Russo. Il conducente della vespa ha riportato diverse ferite e diversi traumi, ma per fortuna non è in pericolo di vita.

Anche l’uomo a bordo dell’auto, N.O., è stato trasportato in ospedale, in codice verde, da un’altra ambulanza della Croce Rossa di Capaccio Paestum arrivata sul posto, con a bordo gli infermieri Carmine Seno e Mariantonietta Parente, che lo hanno assistito presso l’ospedale di Eboli per effettuare tutti i controlli necessari in seguito all’impatto, ma non presenterebbe, per fortuna, ferite gravi. Sul luogo dell’incidente sono accorsi tantissimi abitanti del posto allarmati dal forte rumore provocato dallo scontro.