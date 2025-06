Albanella, imprenditore cade da un soppalco: trasferito al Ruggi in eliambulanza

Paura in località Vuccolo Cappasanta ad Albanella, questa mattina, dove un giovane imprenditore, 42enne del posto è caduto, per cause in corso di accertamento, dal soppalco di un deposito di sua proprietà.

I soccorsi

Vista la gravità dell’impatto sul posto è stato necessario l’intervento dell’eliambulanza che ha trasportato il paziente presso l’ospedale Ruggi D’Aragona di Salerno. Presente sul posto anche un’ambulanza della Croce Rossa di Capaccio Paestum allertata tramite il 118.

Indagini in corso

Gli esami medici sono in corso. Sulla dinamica dell’incidente indagano le Forze dell’Ordine.