Albanella, ancora allarme furti, la denuncia di una residente: “sono viva per miracolo”

“Sono viva per miracolo” è la frase/denuncia di una residente di Albanella che ha trovato le camere della sua casa completamente messe a soqquadro dai ladri. Continua l’allarme furti nel paese, già in passato il come è stato tra quelli maggiormente colpiti dall’azione dei malviventi.

L’ultimo colpo ad Albanella

Dopo le segnalazioni giunte, solo due sere fa, da via San Berardino, nei pressi di località Bosco Camerine dove i ladri hanno fatto irruzione in una casa mentre la proprietaria era all’interno e hanno provato ad entrare in un’altra abitazione vicina, questa sera è stata la cittadina Antonietta Senatore a denunciare pubblicamente, con tanto di foto, quanto subito.

Ecco come hanno agito i malviventi

ladri sono entrati nella sua casa, forzando e rompendo la portafinestra del balcone e, una volta all’interno delle camere, hanno rovistato ovunque, prendendo tutti i beni di valore trovati e dandosi alla fuga lasciando un’enorme disordine.

La denuncia social

La residente, nel suo post pubblicato sui social network, ha lanciato anche un appello al sindaco. A rispondere diversi altri residenti che hanno fatto sapere che gli amministratori possono fare ben poco, andrebbero sollecitate direttamente le Forze dell’Ordine affinché aumentino i controlli su tutto il territorio.