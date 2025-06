Torna l’allarme furti nel Cilento: l’ultimo colpo ad Albanella

Sembrava che il fenomeno dei furti si stesse attenuando e, invece, ieri sera l’amara sorpresa per alcuni residenti di via San Berardino, nel comune di Albanella. Verso le 21:30 sono state prese di mira due abitazioni della zona site, di preciso, proprio sulla strada che conduce in località Bosco.

La ricostruzione

I ladri sono riusciti ad arrampicarsi dal balcone, ad aprirlo rompendo le tapparelle dopo aver fatto un piccolo foro e ad entrare in una delle stanze mentre la proprietaria, una signora di sessantasette anni che vive da sola, era all’interno dell’abitazione. I malviventi sono riusciti ad entrare, dunque, in una camera da cui hanno portato via alcuni oggetti di grande valore affettivo per la donna che, trovandosi al piano inferiore al momento del furto, non si è resa conto di nulla. Poco dopo i ladri hanno cercato di introdursi anche all’interno dell’abitazione vicina in cui vive il nipote della donna derubata ma, messi in allarme dall’antifurto, si sono dati subito alla fuga.

L’amara scoperta

La donna spaventata dal suono del sistema di allarme ha subito chiamato il nipote che era fuori e che è rientrato in poco tempo: “Il sistema di antifurto mi ha fatto arrivare delle notifiche sul cellulare e ha preoccupato mia zia che subito mi ha telefonato, ma quando sono arrivato a casa i ladri si erano già dileguati. Successivamente abbiamo scoperto che erano stati dapprima proprio a casa di mia zia, vicinissima alla mia, e senza che lei se ne accorgesse l’hanno privata di oggetti a lei molto cari” ha raccontato Massimiliano Fabiano spiegando che presso la sua abitazione l’antifurto è scattato quando i ladri hanno provato a sfondare la porta d’ingresso.

Allarme tra i residenti

“Nel corso del tempo ho già subito due furti. Non si vive più bene. Ieri sera abbiamo allertato i carabinieri che sono arrivati poco dopo e mentre erano al lavoro per i rilievi del caso hanno ricevuto tantissime telefonate a causa di altre situazioni sospette relative sempre alla presenza di ladri sul territorio. E’ una situazione che ci toglie tranquillità” ha fatto sapere Fabiano che, come tutti i cittadini, continua a chiedere l’incremento dei controlli.