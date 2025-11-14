Al via la gara d’appalto PNRR per il consolidamento del Sentiero dell’Ermice

Pubblicata la gara d'appalto per il consolidamento del costone roccioso del Sentiero dell'Ermice, finanziato con 910mila euro di fondi PNRR

Ermice

La Centrale Unica di Committenza (Cuc) Sele Picentini ha pubblicato il bando di gara d’appalto indetto dal Comune per gli interventi di consolidamento del costone roccioso del Sentiero dell’Ermice. L’opera, attesa e di grande rilevanza per il territorio, mira a combinare la messa in sicurezza idrogeologica con la valorizzazione paesaggistica e turistica dell’area.

L’appalto ha un valore complessivo di € 910.692,31 ed è finanziato con risorse provenienti dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), specificamente dalla Misura M4.C2. Le imprese interessate avranno tempo fino al 10 dicembre per presentare le loro offerte. Il cronoprogramma prevede un tempo massimo di 306 giorni naturali e consecutivi per l’ultimazione dei lavori.

Dettagli e obiettivi degli interventi

Il progetto di riqualificazione del Sentiero dell’Ermice è articolato in diverse azioni chiave volte a migliorare sia la sicurezza che la fruibilità del percorso. Gli interventi previsti includono, in primo luogo, la messa in sicurezza del costone roccioso e delle sponde dell’alveo fluviale per mitigare i rischi di dissesto idrogeologico.

Parallelamente, il piano prevede la realizzazione di aree di sosta e nuovi punti belvedere per esaltare il valore paesaggistico. Saranno eliminate le barriere architettoniche, garantendo l’accessibilità a un pubblico più ampio, e saranno installate nuove staccionate e una rinnovata segnaletica per guidare e proteggere gli escursionisti.

Una visione tra ambiente, sicurezza e rilancio turistico

Le modalità di esecuzione dei lavori pongono l’accento sul rispetto delle caratteristiche dei luoghi e sull’utilizzo di materiali ecosostenibili, in linea con i principi di sostenibilità ambientale.

L’Assessore all’Urbanistica e Lavori Pubblici, Salvatore Marisei, ha sottolineato il duplice valore dell’intervento: «Si tratta di un intervento dal grande valore ambientale e paesaggistico… Non solo valorizziamo il paesaggio ed interveniamo sul dissesto idrogeologico mettendo in sicurezza il territorio, ma rendiamo ancora più fruibili e sicuri percorsi molto amati e che potrebbero migliorare l’offerta turistica».

Anche il Sindaco, Mario Conte, ha evidenziato come l’opera rientri in una strategia amministrativa più ampia: «Un intervento che dimostra come la programmazione della nostra Amministrazione sia a tutto tondo con una visione d’insieme che punta al rilancio della qualità della vita, alla protezione dell’ambiente, allo sviluppo economico e turistico del territorio, all’implementazione dei servizi ai cittadini». L’investimento con fondi PNRR si configura, quindi, come un passo strategico per la tutela del territorio e lo sviluppo economico locale.

