Il Parco naturalistico dell’Ermice verso la messa in sicurezza. La soddisfazione dei volontari

Messa in sicurezza dell’area, opere di bonifica, pulizia dei canali e sfalcio dell’erba. Continua senza sosta l’opera di riqualificazione ambientale e strutturale del Parco naturalistico dell’Ermice di Eboli.

La realizzazione della staccionata per la messa in sicurezza del percorso, pulizia dei canali, sfalcio erbacce sono questi gli interventi cardine di un progetto più ampio di riqualificazione che guarda anche al ripristino strutturale degli antichi mulini opere tuttora esistenti che fanno parte della storia di Eboli.

«Questo intervento si è potuto realizzare grazie alla sinergia di associazioni, Ente Monte Parco Picentini, Azienda Ama, e l’attuale amministrazione comunale di Eboli”, scrive soddisfatto uno dei volontari dell’area che da molti anni è impegnato personalmente anche nella pulizia e nella sorveglianza dell’area.

Antonio Vecchio, attivo con diverse associazioni e tanti altri volontari è “custode affettivo” di una zona che ha segnato la storia della Città di Eboli e che gli ebolitani hanno particolarmente a cuore.

«L’intervento di messa in sicurezza dell’area è di notevole importanza perché, così come si evince dalle condizioni attuali della staccionata, esistono in zona e si notano a vista in alcuni punti con dei veri e propri strapiombi che sono molto pericolosi».

Vecchio sottolinea l’importanza dell’intervento di riqualificazione e messa in sicurezza dell’area del Parco naturalistico dell’Ermice “che è stato fortemente voluto da un gruppo di persone che crede nelle potenzialità di questo luogo e che si impegneranno, oggi e in futuro, nella valorizzazione dell’Ermice».